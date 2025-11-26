Segnalare ciò che non va al lavoro è un compito delicato. Ci si espone direttamente per migliorare il funzionamento dell’intera azienda, o suoi reparti, e per offrire spunti di riflessione e consigli, oppure per proporre soluzioni concrete che rendano l’ufficio più efficiente, trasparente e sostenibile per tutti. Proprio la tutela dei cosiddetti whistleblower – i segnalatori, appunto – è oggi uno dei maggiori strumenti di trasparenza, legalità e corretto funzionamento degli uffici della Pubblica Amministrazione. Eppure, in Italia, chi denuncia irregolarità o illeciti spesso paga un prezzo altissimo: isolamento, pressioni, demansionamenti, procedimenti disciplinari ritorsivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Whistleblower, scatta il risarcimento in caso di ritorsioni dell’azienda