WhatsApp spunta nuova truffa con foto vere di poliziotti e profili falsi | riconoscila e difenditi

Nuova truffa circola su WhatsApp e sfrutta immagini autentiche: ecco cosa sapere per non cadere nel raggiro. Negli ultimi giorni sta emergendo una forma di truffa che sfrutta WhatsApp in modo sempre più ingegnoso. I criminali digitali hanno iniziato a utilizzare foto autentiche di poliziotti e numeri apparentemente attendibili per ingannare gli utenti, creando un senso di urgenza difficile da gestire. Il raggiro parte da un messaggio che sembra innocuo, ma si sviluppa rapidamente in qualcosa di molto più invasivo. È un inganno che gioca sull'ansia, sul timore di perdere i propri risparmi e sulla naturale fiducia nei confronti delle forze dell'ordine.

