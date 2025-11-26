WhatsApp nel mirino dell’Antitrust abuso di posizione dominante da parte di Meta
Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, è sotto indagine da parte dell’Agcm per abuso di posizione dominante. La questione per la quale l’ Antitrust ha avviato un procedimento cautelare riguarda proprio il servizio di messaggistica più diffuso in Italia e l’introduzione, al suo interno, dell’assistente Meta AI. Secondo un esposto del Codacons, accolto dall’Antitrust, i termini e le condizioni sottoposte agli utenti per l’introduzione dell’assistente di intelligenza artificiale escluderebbero dal mercato le altre aziende che offrono servizi simili e quindi costituirebbero una violazione del diritto europeo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
