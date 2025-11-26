Whatsapp la novità è gigantesca ma solo per alcuni utenti | chi rimane fuori
WhatsApp arriva con un nuovo aggiornamento che promette cambiamenti importanti, ma non tutti gli utenti potranno accedervi. WhatsApp continua a evolversi, puntando non solo a migliorare la messaggistica su smartphone, ma anche a integrarsi con dispositivi indossabili come l’Apple Watch. La recente versione 25.34.75 per iOS porta con sé una novità importante: un’app dedicata per smartwatch, che permette agli utenti di gestire conversazioni e notifiche direttamente dal polso. Pur trattandosi di un passo significativo per l’ecosistema della piattaforma, la funzionalità non è disponibile per tutti: solo chi possiede Apple Watch aggiornati a watchOS 10 o versioni successive può accedervi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche questi approfondimenti
Whatsapp testa i 'tag' personalizzati nei gruppi per identificare meglio i partecipanti e chiarire i ruoli nelle chat numerose. https://tech.everyeye.it/notizie/whatsapp-rivoluziona-gruppi-novita-arrivo-migliorera-ulteriormente-843871.html?utm_medium=Social&u - facebook.com Vai su Facebook