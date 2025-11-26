Whatsapp la novità è gigantesca ma solo per alcuni utenti | chi rimane fuori

Screenworld.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp arriva con un nuovo aggiornamento che promette cambiamenti importanti, ma non tutti gli utenti potranno accedervi. WhatsApp continua a evolversi, puntando non solo a migliorare la messaggistica su smartphone, ma anche a integrarsi con dispositivi indossabili come l’Apple Watch. La recente versione 25.34.75 per iOS porta con sé una novità importante: un’app dedicata per smartwatch, che permette agli utenti di gestire conversazioni e notifiche direttamente dal polso. Pur trattandosi di un passo significativo per l’ecosistema della piattaforma, la funzionalità non è disponibile per tutti: solo chi possiede Apple Watch aggiornati a watchOS 10 o versioni successive può accedervi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

whatsapp la novit224 232 gigantesca ma solo per alcuni utenti chi rimane fuori

© Screenworld.it - Whatsapp, la novità è gigantesca ma solo per alcuni utenti: chi rimane fuori

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Novit224 232 Gigantesca