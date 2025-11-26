WhatsApp indagata dal Garante per la posizione dominante di Meta AI al suo interno

Il Garante vuole esaminare l'impatto delle restrizioni introdotte a ottobre, che potrebbero limitare l'accesso a WhatsApp per i servizi di intelligenza artificiale diversi da quelli sviluppati da Meta.

