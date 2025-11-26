Week end a Villa Dora | il concilio di Nicea la Guerra di Angiolino Piccola Odissea
Intenso fine settimana a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro. Venerdì 28 novembre, alle 18.00, nell'edificiio Liberty, a 1700 anni dal Concilio di Nicea (325 d.c.) si terrà la conferenza del Patrologo, Alessio Persic. Sarà un'occasione per capire meglio cosa è successo davvero e perché il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Black Week è arrivata a Grotta Giusti. Prenota entro il 2 dicembre e ottieni fino al 20% di sconto sul tuo prossimo soggiorno. Vivi il fascino di una villa ottocentesca immersa in un parco storico e scopri l’esclusiva grotta termale naturale. Clicca per saperne di - facebook.com Vai su Facebook
VILLAR DORA, GRANDE SOTTOCOSTO DA PERRERO NEL WEEK END: NOVITÀ DELL’ELETTRONICA E TANTO ALTRO / GUARDA IL VOLANTINO - Sabato 13 e domenica 14 infatti, il grande show room di elettrodomestici, ... Da valsusaoggi.it