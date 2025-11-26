Non ci sono soprese negli annunci di Team Peugeot TotalEnergies in vista della prossima edizione del FIA World Endurance Championship. Confermati infatti tutti i piloti annunciati nelle ultime settimane a partire dall’ex campione FIA F2 Theo Pourchaire e l’ex vincitore del SUPER GT Nick Cassidy. Il francese ed il neozeladese sono attesi insieme a Paul Di Resta, Loic Duval, Malthe Jakobsen e Stoffel Vandoorne che originariamente aveva lasciato Peugeot per recarsi in Genesis. L’accordo è saltato in fase di realizzazione, il belga è quindi tornato in casa Stellantis approfittando del programma rivisto di Jean-Eric Vergne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Peugeot conferma i piloti per il 2026