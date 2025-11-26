WEC Peugeot conferma i piloti per il 2026
Non ci sono soprese negli annunci di Team Peugeot TotalEnergies in vista della prossima edizione del FIA World Endurance Championship. Confermati infatti tutti i piloti annunciati nelle ultime settimane a partire dall’ex campione FIA F2 Theo Pourchaire e l’ex vincitore del SUPER GT Nick Cassidy. Il francese ed il neozeladese sono attesi insieme a Paul Di Resta, Loic Duval, Malthe Jakobsen e Stoffel Vandoorne che originariamente aveva lasciato Peugeot per recarsi in Genesis. L’accordo è saltato in fase di realizzazione, il belga è quindi tornato in casa Stellantis approfittando del programma rivisto di Jean-Eric Vergne. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una giornata importante per LocautoDue. Oggi abbiamo avuto l’onore di accogliere #AlainFavey (CEO Peugeot Brand), insieme a Francesca Merlo (Sales Director LCV) e Alessandro Fincato (Sales Area Manager Peugeot), per un confronto diretto sul futuro d - facebook.com Vai su Facebook
WEC | Peugeot annuncia i piloti 2026, Quinn riserva con Vergne - La Casa del Leone ha definito i titolari per le 9X8 con la promozione di Pourchaire, la conferma di Di Resta, Duval e Jakobsen, il ritorno di Vandoorne e l'arrivo di Cassidy. Si legge su it.motorsport.com
WEC | Peugeot Sport annuncia i piloti che faranno parte del team nel 2026 - Tra i nomi rivelati, troviamo Nick Cassidy, Paul Di Resta, Loïc Duval, Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire e Stoffel Vandoorne, che torna dopo non aver disputato l’ultima gara della stagione, la 8 Ore ... Lo riporta p300.it
Peugeot annuncia Théo Pourchaire come pilota Wec 2026 - In occasione della 8 Ore del Bahrain, ultima tappa del World Endurance Championship 2025, in programma l'8 novembre, il pilota francese di 22 anni, Théo Pourchaire, debutterà in gara con la Peugeot ... Come scrive ansa.it