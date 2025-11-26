Spari nei pressi della Casa Bianca. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo e si attendono ulteriori aggiornamenti su quante persone siano state coinvolte e sulla dinamica dei fatti. Secondo una ricostruzione dell’agenzia AP, confermata dalla segretaria della sicurezza interna degli Stati Uniti Kristi Noem, due soldati della Guardia Nazionale sono stati colpiti. Secondo la Bbc, invece, i feriti trasportati in ospedale sarebbero almeno tre. Diversi i veicoli di emergenza intervenuti nella zona. Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Washington, spari vicino alla Casa Bianca