Washington spari vicino alla Casa Bianca | uccisi due uomini della Guardia Nazionale Fermato un sospettato Trump | Pagherà
Tre feriti gravi e diverse persone coinvolte nella sparatoria: l'area intorno alla residenza presidenziale è stata posta in lockdown. Il presidente Trump, dalla in Florida, ha scritto su Truth: «L'animale che ha sparato è gravemente ferito e pagherà un prezzo altissimo». Sospesi i voli in partenza da Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
