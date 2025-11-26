Washington spari vicino alla Casa Bianca | uccisi due soldati della Guardia Nazionale Fermato un uomo Trump | Pagherà caro

Xml2.corriere.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre feriti gravi e diverse persone coinvolte nella sparatoria: l'area intorno alla residenza presidenziale è stata posta in lockdown. Il presidente Trump, dalla in Florida, ha scritto su Truth: «L'animale che ha sparato è gravemente ferito e pagherà un prezzo altissimo». Sospesi i voli in partenza da Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

washington spari vicino alla casa bianca uccisi due soldati della guardia nazionale fermato un uomo trump pagher224 caro

© Xml2.corriere.it - Washington, spari vicino alla Casa Bianca: «uccisi due soldati della Guardia Nazionale». Fermato un uomo. Trump: «Pagherà caro»

Argomenti simili trattati di recente

washington spari vicino casaSpari vicino alla Casa Bianca: morti due soldati. Trump: "Un animale, pagherà" - Due membri della Guardia Nazionale sono morti dopo essere stati feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla ... Come scrive iltempo.it

washington spari vicino casaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: morti due della Guardia Nazionale. Fermato un sospettato. Trump: "Un animale, pagherà" - Due militari della Guardia Nazionale sono morti e diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. Si legge su gazzettadiparma.it

washington spari vicino casaSpari vicino alla Casa Bianca. Morti i due agenti della Guardia Nazionale, ferito l'attentatore - Sono morti i due membri della Guardia Nazionale attinti da colpi d'arma da fuoco vicino alla Casa Bianca a Washington, secondo una fonte a conoscenza dei primi resoconti e un funzionario delle f ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Washington Spari Vicino Casa