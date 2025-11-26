Washington spari vicino alla Casa Bianca | i militari sul posto ci sono feriti
Diverse persone sono state colpite da colpi arma da fuoco a Washington. Tra le vittime, riporta la Cnn, due membri della Guardia Nazionale. La sparatoria è avvenuta nel centro della capitale, vicino alla Casa Bianca. La Polizia di Washington ha dichiarato su X di essere sul luogo della sparatoria nella zona e ha consigliato alla popolazione di evitare l’area. Un sospettato è stato fermato dalle forze dell’ordine. Due membri della Guardia Nazionale sono stati feriti con colpi di arma da fuoco, uno dei due è in condizioni critiche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
