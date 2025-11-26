Washington spari vicino alla Casa Bianca | feriti due membri della Guardia Nazionale

Fermato un sospettato. Diverse persone coinvolte nella sparatoria. Il presidente Trump è in Florida per il Ringraziamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Washington, spari vicino alla Casa Bianca: feriti due membri della Guardia Nazionale

