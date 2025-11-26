Washington spari vicino alla Casa Bianca | colpiti due uomini della Guardia Nazionale uno è grave Fermato un sospettato

Diverse persone coinvolte nella sparatoria e l'area è stata posta in lockdown. Il presidente Trump è in Florida per il Ringraziamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

