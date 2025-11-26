Washington spari vicino alla Casa Bianca | colpiti due uomini della Guardia Nazionale uno è grave Fermato un sospettato

Diverse persone coinvolte nella sparatoria e l'area è stata posta in lockdown. Il presidente Trump è in Florida per il Ringraziamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Washington, spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due uomini della Guardia Nazionale, uno è grave. Fermato un sospettato

Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti a Washington mercoledì, ha dichiarato il Segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, in un post su X, ma non ha fornito ulteriori informazioni. Lo rip - facebook.com Vai su Facebook

Washington, spari vicino alla Casa Bianca. Un arresto - Un sospettato è stato fermato dalle forze dell'ordine in relazione alla sparatoria avvenuta a Washington nelle vicinanze della Casa Bianca, riferisce la Cnn. Si legge su tg.la7.it

Washington, spari vicino alla Casa Bianca: «Colpiti due membri della Guardia Nazionale» - Due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti a Washington mercoledì, ha dichiarato il Segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, in un post su X, ma non ha fornito ul ... Segnala msn.com

Washington, spari vicino alla Casa Bianca - Sarebbero almeno due i militari della Guardia Nazionale colpiti. Lo riporta msn.com