Diverse persone coinvolte nella sparatoria: le condizioni dei due soldati sono ancora sconosciute. L'area intorno alla residenza presidenziale è stata posta in lockdown. Il presidente Trump, dalla in Florida, ha scritto su Truth: «L'animale che ha sparato è gravemente ferito e pagherà un prezzo altissimo». Sospesi i voli in partenza da Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Washington, spari vicino alla Casa Bianca: "colpiti due soldati della Guardia Nazionale". Trump: "Altri 500 militari nella capitale"