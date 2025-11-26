Washington spari vicino alla Casa Bianca | colpiti due soldati della Guardia Nazionale Trump | Altri 500 militari nella capitale

Diverse persone coinvolte nella sparatoria: le condizioni dei due soldati sono ancora sconosciute. L'area intorno alla residenza presidenziale è stata posta in lockdown. Il presidente Trump, dalla in Florida, ha scritto su Truth: «L'animale che ha sparato è gravemente ferito e pagherà un prezzo altissimo». Sospesi i voli in partenza da Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

