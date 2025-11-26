Washington spari a un isolato dalla Casa Bianca | Uccisi due soldati della Guardia Nazionale

Le prime ricostruzioni parlano di tre feriti, tra cui due membri della Guardia Nazionale. Uno è in condizioni critiche. Arrestato un sospetto. Il racconto completo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Washington, spari a un isolato dalla Casa Bianca: “Uccisi due soldati della Guardia Nazionale”

Washington, spari vicino alla Casa Bianca: morti due della Guardia Nazionale. Fermato un sospettato. Trump: "Un animale, pagherà" - Due militari della Guardia Nazionale sono morti e diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. Da gazzettadiparma.it

