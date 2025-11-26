Washington spari a un isolato dalla Casa Bianca | muoiono i due soldati della Guardia Nazionale

Ildifforme.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attacco nel cuore di Washington trasforma un pomeriggio ordinario in una scena di caos. Arrestato un sospettato. Trump attacca: “Un animale, pagherà un prezzo altissimo”. Il vicepresidente Vance: “Movente ancora sconosciuto”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

washington spari a un isolato dalla casa bianca muoiono i due soldati della guardia nazionale

© Ildifforme.it - Washington, spari a un isolato dalla Casa Bianca: muoiono i due soldati della Guardia Nazionale

Altre letture consigliate

washington spari isolato casaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: colpiti due della Guardia Nazionale, uno è grave. Fermato un sospettato. Trump: "Un animale, pagherà" - Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. Si legge su gazzettadiparma.it

washington spari isolato casaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: morti due della Guardia Nazionale. Fermato un sospettato. Trump: "Un animale, pagherà" - Due militari della Guardia Nazionale sono morti e diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. Lo riporta gazzettadiparma.it

washington spari isolato casaWashington, spari vicino alla Casa Bianca. Un arresto - Entrambi i membri della Guardia Nazionale rimasti feriti sono in condizioni critiche. Lo riporta tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Washington Spari Isolato Casa