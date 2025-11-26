Washington spari a un isolato dalla Casa Bianca | muoiono i due soldati della Guardia Nazionale

L'attacco nel cuore di Washington trasforma un pomeriggio ordinario in una scena di caos. Arrestato un sospettato. Trump attacca: "Un animale, pagherà un prezzo altissimo". Il vicepresidente Vance: "Movente ancora sconosciuto".

Washington, spari vicino alla Casa Bianca: morti due della Guardia Nazionale. Fermato un sospettato. Trump: "Un animale, pagherà" - Due militari della Guardia Nazionale sono morti e diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. Lo riporta gazzettadiparma.it

