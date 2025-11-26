Washington sparatoria vicino alla Casa Bianca Tre feriti due soldati della Guardia Nazionale e l’assalitore | subito arrestato

Roma, 26 novembre 2025 - Allarme a Washington per una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca, fa sapere la Cnn. Secondo le prime informazioni almeno tre persone sono rimaste ferite. Feriti due soldati della Guardia Nazionale. Mike Carter, giornalista di "Newsmax" in un post ha scritto due militari sono stati colpiti durante la sparatoria, citando fonti del Servizio segreto statunitense, e allegando una foto con diversi agenti sul posto. La segretaria degli Interni, Kristi Noem, ha confermato che tra le persone colpite ci sono due membri della Guardia Nazionale, uno dei due è grave. BREAKING: Secret Service tells me 2 National Guard members have just been shot near the White House. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

