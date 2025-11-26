washington sparatoria vicino alla casa bianca diversi feriti anche due soldati della guardia nazionale arrestato un sospetto

Roma, 26 novembre 2025 - Allarme a Washington per una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca, fa sapere la Cnn. Secondo le prime informazioni diverse persone sono rimaste colpite. Mike Carter, giornalista di "Newsmax" in un post ha scritto due militari sono stati colpiti durante la sparatoria, citando fonti del Servizio segreto statunitense, e allegando una foto con diversi agenti sul posto. La segreteria degli Interni Kristi Noem ha confermato che tra le persone colpite ci sono due membri della Guardia Nazionale. BREAKING: Secret Service tells me 2 National Guard members have just been shot near the White House. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

