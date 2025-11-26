Warner Music accordo con Suno per la creazione di musica IA
Warner Music ha ufficialmente ritirato la causa per violazione del copyright contro Suno AI, società di creazione musicale basata sull’ intelligenza artificiale, citata in giudizio a settembre assieme a Sony e Universal. Raggiunto infatti un accordo di licenza che apre una nuova fase nei rapporti fra l’industria discografica e l’IA per quanto riguarda creazione, interazione e scoperta musicale. La partnership, come hanno confermato le due società in un comunicato congiunto, permetterà agli utenti di Suno di generare canzoni tramite semplici prompt testuali sfruttando voci, nomi, stile e immagini degli artisti rappresentati da Warner che decideranno di aderire al progetto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
