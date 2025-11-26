Wang Shu e Lu Wenyu direttori artistici della Biennale Architettura 2027

Il Cda della Biennale di Venezia ha nominato Wang Shu e Lu Wenyu direttori artistici del settore Architettura. Saranno loro a curare la 20esima Mostra Internazionale di Architettura, in programma dall’8 maggio al 21 novembre 2027. La nomina è stata proposta dal presidente Pietrangelo Buttafuoco. La scelta perché «la loro visione, radicata nella sapienza dei processi costruttivi, è oggi una voce indispensabile nel dibattito internazionale sull’architettura». La notizia è stata data pochi giorno dopo la chiusura della 19esima Mostra, conclusasi il 23 novembre scorso e curata dall’architetto Carlo Ratti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Wang Shu e Lu Wenyu direttori artistici della Biennale Architettura 2027

