Vuoi iscriverti al professionale? Non ti va di studiare? Lollobrigida | Sono scuole d’eccellenza che consentono lavoro ben retribuito

Durante un intervento all’assemblea nazionale della Confartigianato, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha richiamato l’attenzione sullo scarso riconoscimento che, in Italia, continua a gravare sulle scuole professionali e tecniche. “In Italia quando un figlio dice che vuole orientarsi verso una scuola professionale o tecnica il genitore lo guarda con preoccupazione dicendo: ‘non ti va di studiare?’”, ha affermato, sottolineando come questa reazione rifletta un pregiudizio ancora molto radicato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it