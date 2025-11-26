Vuoi del fumo? No E viene accoltellato davanti al Colosseo

Today.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accoltellato davanti al Colosseo da un pusher che nascondeva l'arma nella manica. È la disavventura capitata a un ragazzo di Terracina, aggredito da un 17enne tunisino - senza fissa dimora e irregolare in Italia - per essersi rifiutato di comprare dell'hashish. Il fatto è avvenuto tra domenica e. 🔗 Leggi su Today.it

