Vuelle operazione riscatto a Forlì | Vanno limitati i loro punti di forza

La Vuelle prova a dimenticare subito la sconfitta patita domenica pomeriggio contro Cividale, affrontando stasera la Unieuro Forlì, formazione ostica quella allenata da Antimo Martino, da non prendere assolutamente sottogamba nonostante non stia vivendo un buon periodo di forma. Coach Spiro Leka presenta così la gara: "Ci attende un’altra partita impegnativa contro squadra esperta, ma noi dovremo fare di tutto per limitare i punti di forza di un roster che presenta due americani di qualità e tanti italiani esperti. La chiave per una buona prestazione passerà in primis dal focus su noi stessi: puntiamo a riscattare subito la sconfitta casalinga di due giorni fa con Cividale, per regalare una bella serata ai tanti tifosi che sappiamo saliranno in Romagna da Pesaro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

