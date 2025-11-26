Vostro figlio coinvolto in una rapina Ma è una truffa | la famiglia consegna oro e denaro
IL CASO. Un 48enne campano, già detenuto per reati analoghi, è stato raggiunto da una nuova misura di custodia cautelare in carcere per una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grazie davvero Sapere che vostro figlio si è divertito e ha imparato tanto è la nostra soddisfazione più grande. #Tuttolingue #EnglishSchool #Catania - facebook.com Vai su Facebook
«Vostro figlio coinvolto in una rapina». Ma è una truffa: la famiglia consegna oro e denaro - Un 48enne campano, già detenuto per reati analoghi, è stato raggiunto da una nuova misura di custodia cautelare in carcere per una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Bergamo. Si legge su ecodibergamo.it