Vostro figlio coinvolto in una rapina Ma è una truffa | la famiglia consegna oro e denaro

Ecodibergamo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CASO. Un 48enne campano, già detenuto per reati analoghi, è stato raggiunto da una nuova misura di custodia cautelare in carcere per una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

vostro figlio coinvolto in una rapina ma 232 una truffa la famiglia consegna oro e denaro

© Ecodibergamo.it - «Vostro figlio coinvolto in una rapina». Ma è una truffa: la famiglia consegna oro e denaro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

vostro figlio coinvolto rapina«Vostro figlio coinvolto in una rapina». Ma è una truffa: la famiglia consegna oro e denaro - Un 48enne campano, già detenuto per reati analoghi, è stato raggiunto da una nuova misura di custodia cautelare in carcere per una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Bergamo. Si legge su ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Vostro Figlio Coinvolto Rapina