Von der Leyen ‘uso degli asset russi centrale nei negoziati’

Imolaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRUXELLES – Il continuo sostegno all’Ucraina e “l’aumento della pressione” sulla Russia sono stati sottolineati da Ursula von der Leyen nel corso della videocall dei Volenterosi. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione accogliendo con favore la presenza di Marco Rubio alla riunione. “Abbiamo bisogno di una forte cooperazione transatlantica. Perché funziona”, ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

