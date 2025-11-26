Von der Leyen ‘uso degli asset russi centrale nei negoziati’

BRUXELLES – Il continuo sostegno all’Ucraina e “l’aumento della pressione” sulla Russia sono stati sottolineati da Ursula von der Leyen nel corso della videocall dei Volenterosi. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione accogliendo con favore la presenza di Marco Rubio alla riunione. “Abbiamo bisogno di una forte cooperazione transatlantica. Perché funziona”, ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen, ‘uso degli asset russi centrale nei negoziati’

Ursula von der Leyen ha delineato un piano B per finanziare l'Ucraina nel caso in cui il prestito di riparazione legato agli asset russi dovesse fallire. Il prestito è ancora visto come l'opzione migliore per mantenere il finanziamento, anche se il Belgio si è oppost

Von der Leyen, 'uso degli asset russi centrale nei negoziati' - Il continuo sostegno all'Ucraina e "l'aumento della pressione" sulla Russia sono stati sottolineati da Ursula von der Leyen nel corso della videocall dei Volenterosi.

Von der Leyen, 'uso asset russi centrale nei negoziati' (2) - Sulla cooperazione tra Europa e Usa von der Leyen ha fatto riferimento "all'impatto significativo delle nostre ondate coordinate e successive di sanzioni contro l'economia russa.

Von der Leyen: Garantire ruolo centrale dell'Ue per pace in Ucraina - Qualsiasi piano di pace credibile e sostenibile dovrebbe innanzitutto porre fine alle uccisioni e alla guerra, senza però gett ...