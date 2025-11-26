Von der Leyen presenterà un testo legale sulla sottrazione di beni russi

La Commissione europea presenterà un testo legale sul possibile utilizzo dei beni russi congelati come garanzia per un prestito a Kiev, ha dichiarato oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “La Commissione ha presentato un documento sulle opzioni, che include l’utilizzo dei beni russi immobilizzati. Ora siamo pronti a presentare il testo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen presenterà un “testo legale” sulla sottrazione di beni russi

Leggi anche questi approfondimenti

Von der Leyen sull' #Ucraina: "Finora non abbiamo visto alcun segno da parte della Russia di una reale volontà di porre fine a questo conflitto" Vai su X

askanews. . Von der Leyen sull'#Ucraina: "Finora non abbiamo visto alcun segno da parte della Russia di una reale volontà di porre fine a questo conflitto" - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, von der Leyen: "Le frontiere non possono essere cambiate con la forza" - (LaPresse) Ursula von der Leyen interviene alla plenaria di Strasburgo, in merito alla posizione europea sul piano di pace in Ucraina. stream24.ilsole24ore.com scrive

Von der Leyen: "Situazione pericolosa ma possibili veri progressi" - "I giorni a venire sono pieni di pericoli, prima di tutto per il popolo ucraino, che continua a subire la quotidiana raffica di attacchi. Riporta ansa.it

Von der Leyen sull'Ucraina: "L'Europa deve mantenere la pressione sulla Russia" - La presidente della Commissione Ue ha invitato gli europei a intensificare la pressione su Mosca e ha avvertito che, nonostante l'intenzione dichiarata di impegnarsi in colloqui di pace, "la mentalità ... Segnala msn.com