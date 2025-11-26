Von der Leyen | Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina
Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina, niente sull’Europa senza l’Europa, niente sulla Nato senza la Nato. Nel suo discorso alla plenaria di Strasburgo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è chiarissima sui negoziati tra Kiev, Mosca e Washington per la pace tra Russia e Ucraina. «Il copione della Russia non è cambiato fin dall’inizio. La Russia ha sempre creduto di poter sopravvivere all’Ucraina, all’Europa e a tutti i suoi alleati, ed è per questo che, ogni volta che si registrano progressi significativi nei negoziati che possono portare a una vera pace, la violenza aumenta. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
G20, incontro von der Leyen-Costa-Meloni ieri sull'Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Il caos nella “maggioranza Ursula”. I gruppi che sostengono von der Leyen non trovano un compromesso sull’Omnibus Vai su X
Von der Leyen: "Quando la pace si avvicina Mosca aumenta i raid" - "Ogni volta che si avvicina la pace da Mosca arriva l'escalation, nuovi raid: per la Russia l'Ucraina è solo un passo di un disegno più ampio. Come scrive ansa.it
Ucraina, von der Leyen: ogni accordo di pace deve garantire reale sicurezza per la Ue - Intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, la presidente della Commissione europea, dichiara che non possono esserci restrizioni militari che la rendano vulnerabile ... Scrive msn.com
Von der Leyen, 'uso degli asset russi centrale nei negoziati' - Il continuo sostegno all'Ucraina e "l'aumento della pressione" sulla Russia sono stati sottolineati da Ursula von der Leyen nel corso della videocall dei Volenterosi. ansa.it scrive