Von der Leyen | Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente sullUcraina senza l’Ucraina, niente sull’Europa senza l’Europa, niente sulla Nato senza la Nato. Nel suo discorso alla plenaria di Strasburgo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è chiarissima sui negoziati tra Kiev, Mosca e Washington per la pace tra Russia e Ucraina. «Il copione della Russia non è cambiato fin dall’inizio. La Russia ha sempre creduto di poter sopravvivere all’Ucraina, all’Europa e a tutti i suoi alleati, ed è per questo che, ogni volta che si registrano progressi significativi nei negoziati che possono portare a una vera pace, la violenza aumenta. 🔗 Leggi su Open.online

