Riflettori puntati sull’Ucraina e il piano di pace promosso da Donald Trump alla plenaria di Straburgo. “Una pace giusta e duratura è ciò che tutti vogliamo. È per questo che l’Europa sostiene tutti gli sforzi per costruire una pace per l’Ucraina che fermi le uccisioni, che eviti di creare un precedente pericoloso, che garantisca la sicurezza dell’Ucraina e i suoi diritti sovrani a lungo termine e che assicuri una solida architettura di sicurezza per l’Europa”. Così la presidente Ursula von der Leyen nel suo intervento all’Europarlamento che ha tracciato le cinque condizioni per accettare una eventuale pace tra Mosca e Kiev. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Von der Leyen: l’integrità territoriale di Kiev non si tocca. E le sinistre si spaccano sul piano Trump: disgrazia o occasione unica?