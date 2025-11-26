Volo spaventoso tragedia in Italia | Maria muore sotto gli occhi del marito

– Nel pomeriggio del 25 novembre, una tranquilla giornata a Cascina (Pisa) è stata sconvolta da un gravissimo incidente stradale. Una coppia di coniugi, Maria Albanese e il marito Corrado, stava percorrendo via Santa Maria, nei pressi della frazione di San Giorgio-Arnaccio, quando la loro auto è improvvisamente uscita di strada. Per cause ancora oggetto di indagine, il veicolo ha perso aderenza e si è ribaltato in un fossato pieno d’acqua. . L’incidente ha avuto conseguenze tragiche: mentre Corrado è riuscito a liberarsi dai rottami e a uscire dall’abitacolo, per Maria non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

