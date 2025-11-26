Volo spaventoso tragedia in Italia | Maria muore sotto gli occhi del marito
– Nel pomeriggio del 25 novembre, una tranquilla giornata a Cascina (Pisa) è stata sconvolta da un gravissimo incidente stradale. Una coppia di coniugi, Maria Albanese e il marito Corrado, stava percorrendo via Santa Maria, nei pressi della frazione di San Giorgio-Arnaccio, quando la loro auto è improvvisamente uscita di strada. Per cause ancora oggetto di indagine, il veicolo ha perso aderenza e si è ribaltato in un fossato pieno d’acqua. . L’incidente ha avuto conseguenze tragiche: mentre Corrado è riuscito a liberarsi dai rottami e a uscire dall’abitacolo, per Maria non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
Fanpage.it. . Le immagini mostrano l’aereo che travolge i cavi dell’alta tensione, colpisce un edificio e prende fuoco. È lo spaventoso incidente avvenuto all’aeroporto di Louisville, in Kentucky. Il volo cargo UPS 2976, diretto alle Hawaii, è uscito di pista pochi i - facebook.com Vai su Facebook
“Morta sotto gli occhi del marito”. Volo spaventoso, tragedia in Italia: Maria non ce l’ha fatta - L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre a Cascina (Pisa), dove ha perso la vita Maria Albanese, 78 anni. Secondo thesocialpost.it