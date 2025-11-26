Volley Perugia regola Monza e si riporta in testa alla Superlega | Giannelli lancia Ben Tara e Plotnytskyi

Perugia ha sconfitto Monza per 3-1 (25-14; 25-27; 25-22; 25-20) nel match valido per la dodicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils sono scesi in campo di fronte al proprio pubblico del PalaBarton in una sfida originariamente in programma a metà dicembre, ma che è stata anticipata perché tra poche settimane i Campioni d’Europa saranno impegnati nel Mondiale per Club in Brasile. I rossoneri sono tornati al successo dopo aver perso le ultime due sfide contro Verona e Trento, tornando provvisoriamente in testa alla classifica con 20 punti: tre lunghezze di vantaggio sugli scaligeri e cinque sui dolomitici, ma entrambe hanno disputato due incontri in meno rispetto alla compagine umbra e dunque hanno le possibilità di operare il sorpasso nel corso delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

