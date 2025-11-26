Volley Modena l’ipotesi Bozzoli potrebbe tornare

I campionati sono in corso da meno di due mesi, ma è già tempo di mercato a tutti i livelli per le squadre modenesi di pallavolo, ovviamente con il Volley Modena di A2 femminile tra le più attive, nel bene e soprattutto nel male: il club del presidente Mirco Muzzioli ha già effettuato due tagli, l’opposta Emanuela Fiore, e la banda Aurora Del Freo, e questo non depone a favore di una squadra che dovrebbe rinforzarsi, non indebolirsi. Se l’uscita di scena della Fiore poteva essere comprensibile, alla luce del recupero della titolare Nonnati, molto meno quello della ligure Del Freo, in verità mai molto ’vista’ dal tecnico Biagio Marone, che sentendosi poco utilizzata ha chiesto la rescissione del contratto, per accasarsi ad una diretta concorrente delle modenesi, l’Olio Pantaleo Fasano, che vedremo al PalaMadiba a metà dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

