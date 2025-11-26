Volley femminile Milano fa turnover e apre con una vittoria l’avventura in Champions League | Olympiacos ko

Milano ha sconfitto l’Olympiacos per 3-0 (25-18; 27-25; 25-16), esordendo così con una vittoria nella Champions League 2025-2026 di volley femminile. Il sodalizio lombardo, che lo scorso anno perse in semifinale contro Conegliano, partiva con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata compagine greca e ha chiuso i conti in un’ora e mezza di gioco, anche se c’è stato qualche patema in più rispetto al previsto. Il coach Stefano Lavarini ha deciso di fare un po’ di turnover, risparmiando l’opposto Paola Egonu e la centrale Anna Danesi, sostituite rispettivamente da Vita Akimova e Benedetta Sartori. 🔗 Leggi su Oasport.it

