Volley A2 donne la centrale Salvatori carica il gruppo Poule promozione la Clai adesso ci crede

La Clai ha chiuso il girone d'andata, una prima fase in cui le imolesi hanno messo in cassaforte 11 punti. All'appello manca qualche mattoncino lasciato per strada, ad esempio nell'ultimo turno la squadra di Bendandi vinceva 2-0 con Fasano, le pugliesi sono riuscite a pareggiare i conti portando il match al tiebreak. Con più attenzione si poteva evitare il quinto set e questo avrebbe consentito di aggiungere un punto alla classifica, quel punto varrebbe la quinta posizione al pari di Altamura (12). Il quinto posto è l'obiettivo primario da raggiungere, piazzarsi in questa posizione significherebbe giocare in Poule Promozione conquistando così la permanenza in serie A2 senza dover soffrire nella seconda dove ogni punto peserebbe come un masso nella lotta salvezza.

