voli commerciali a bresso si allarga il fronte del no

"Contrari a qualsiasi ipotesi di voli commerciali sull'aeroporto di Bresso": con queste parole il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi, prende posizione sull'ipotesi di utilizzo del piccolo scalo bressese da parte di rotte e di attività di natura commerciale. E lo ha fatto, a poche ore dal presidio del Comitato "Difesa del Parco Nord" di domenica scorsa all'ingresso dell'aeroporto di via Gramsci e a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, in un'intervista al Tg3, inviando una lettera proprio allo stesso presidente di Enac, l'Ente nazionale aviazione civile: "Non c'è nessuna idea di stravolgere la situazione di Bresso.

