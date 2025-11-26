Voleva arrivare a Capri ma finisce a Procida | velista svedese di 80 anni perde il controllo della barca Salvato dalla Lega Navale

Credeva di essere a Capri ma era finito a Procida. Colpa del vento di libeccio che ha spinto un 80enne svedese fuori rotta. Il velista, partito dalla Sicilia con la sua imbarcazione, è stato soccorso infreddolito e spaesato dalla Lega Navale Italiana di Procida. Il rischio era alto, perché il mezzo ormai fuori controllo rischiava di sbattere contro i traghetti nel porto di Marina Grande. La sera di sabato 24 il vento soffiava forte sull’isola e, intorno alle 21.30, è apparsa tra le ombre delle barche in riposo e gli scogli frastagliati la Hall&Bberg-Rassy 310 dell’anziano ormai ingovernabile. Ad accorgersi della situazione per primo è stato il comandante dei Carabinieri di Procida, Antonio Di Francia, che ha lanciato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

