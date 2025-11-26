Voghera uccise in piazza un nordafricano | chiesti 11 anni e 4 mesi per mesi per Massimo Adriatici

Voghera (Pavia) – Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Massimo Adriatici. L'ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera è a processo, con rito abbreviato, per omicidio volontario. È accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino. Dalla sua pistola partì il colpo che, la sera del 20 luglio 2021, uccise in piazza Meardi a Voghera (Pavia) il nordafricano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Voghera, uccise in piazza un nordafricano: chiesti 11 anni e 4 mesi per mesi per Massimo Adriatici

