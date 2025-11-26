Voghera la richiesta della procura per l’ex assessore Adriatici

La Procura di Pavia ha avanzato una richiesta di condanna a 11 anni e quattro mesi per Massimo Adriatici, cinquantenne avvocato ed ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui. L’indagine riguarda il colpo partito dalla pistola dell’ex amministratore la sera del 20 luglio 2021, in piazza Meardi, episodio che costò la vita al cittadino marocchino. Il procedimento si sta svolgendo con rito abbreviato, dopo che nella fase preliminare il giudice Luigi Riganti aveva accolto la richiesta dei difensori di Adriatici di avvalersi di questa modalità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Voghera, la richiesta della procura per l’ex assessore Adriatici

