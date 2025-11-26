Voghera chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore che sparò e uccise Youns El Boussettaoui

Massimo Adriatici, ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera (Pavia) per la Lega, il 20 luglio 2021 con un colpo di pistola pose fine alla vita di Youns El Boussettaoui, cittadino marocchino di 39 anni. La tragedia si consumò in Piazza Meardi, nel centro di Voghera. Secondo la ricostruzione degli inquirenti e quanto emerso in aula, al culmine di una lite e di una colluttazione innescata, a detta di Adriatici, da un’aggressione improvvisa subita dall'assessore, partì un colpo dalla pistola calibro 22 che Adriatici portava con sé, in virtù di un porto d’armi per difesa personale concesso per la sua carica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Voghera, chiesti 11 anni e 4 mesi per l’ex assessore che sparò e uccise Youns El Boussettaoui

