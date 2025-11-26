Voci di uomini voci di donne a Grottaminarda un incontro sulla parità di genere

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 17:30 nella Sala Consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda incontro sul tema “Voci di uomini, voci di donne: un patto per il rispetto” a cura del Comune di Grottaminarda e della Fidapa BPW sezione Grottaminarda, con il patrocinio morale di numerosi importanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

