Vlahovic-Juve fine dei giochi | sì all’ingaggio da 12 milioni

Dusan Vlahovic si prepara a lasciare la Juve: ormai la decisione è presa, sono pronti a pagargli tutto l’ingaggio. Luciano Spalletti, in queste prime gare sulla panchina della Juventus, ha fatto capire di tenere in grandissima considerazione Dusan Vlahovic. Per il tecnico di Certaldo il bomber serbo è un centravanti di valore assoluto e lo dimostra la sua presenza costante in campo. Tuttavia non si registrano passi avanti in termini di contratto: l’intesa tra Vlahovic e i bianconeri è in scadenza a giugno 2026 e tutto lascia pensare che ormai una decisione sia stata presa. Comolli, in una recente intervista, ha chiarito che la situazione di Dusan verrà valutata a fine stagione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

