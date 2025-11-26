viviamo civitanova boccia la neo assessora orazi

Nuovi assessori, promosso Roberto Pantella (FdI), rimandata Mara Orazi. Viviamo Civitanova prende posizione sull’assetto della giunta e comincia con le congratulazioni per Pantella "e ci auguriamo che possa essere l’assessore di tutto il commercio civitanovese, senza distinzioni né preferenze, instaurando un dialogo con tutte le associazioni del territorio". Ma, gli applausi finiscono qui. Perché la decisione del sindaco Fabrizio Ciarapica di impalmare Orazi viene invece criticata. Intanto per il suo percorso politico e poi per la mancanza di competenze specifiche. L’associazione presieduta da Manola Gironacci - a cui il sindaco tolse la delega al turismo per essersi avvicinata alla Lega, lei che si era candidata con la civica Civitanova Unica - evidenzia che "Orazi non è mai stata candidata nella suddetta lista civica, non ha partecipato alla campagna elettorale insieme con i componenti del gruppo e non ne ha fatto parte in alcun ruolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

