Viva Max Vegas!
Nella puntata odierna analizzeremo quanto avvenuto nel Gran Premio di Las Vegas con la clamorosa vittoria di Max Verstappen e l’ancor più clamorosa doppia squalifica delle McLaren che va a riaprire definitivamente la corsa al titolo. Sono appena 24 i punti di distacco ora tra Max Verstappen e Oscar Piastri nei confronti di Lando Norris. Ancora una ottima prova di Andrea Kimi Antonelli, mentre la Ferrari prosegue nella sua stagione grigia, con Lewis Hamilton sempre più in crisi. Nella seconda parte spazio alla preview dell’attesissimo Gran Premio del Qatar con la Sprint Race che darà altri punti pesanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? (. .) Come il film di "Elvis Presley", Viva Las Vegas , almeno per lo scontro al vertice con che parte in pole davanti a , segno evidente del voler strappare, proprio all'olandese, il titolo di campione del - facebook.com Vai su Facebook
viva Las Vegas? #F1 #LasVegasGP #Verstappen Vai su X
McLaren Launches Project Viva, A One-Off 750S Spider Inspired By Las Vegas - McLaren Automotive has drawn inspiration from Las Vegas for its latest MSO creation, a bespoke 750S Spider named Project Viva. Riporta augustman.com
McLaren Project Viva, one-off che omaggia Las Vegas - In occasione del prossimo Gran Premio di Las Vegas, McLaren Automotive ha svelato Project Viva, una 750S unica nel suo genere ... Riporta formulapassion.it
Las Vegas GP: Viva Max Verstappen as Lando Norris pays for Lap 1 mistake – and McLaren blunder - Max Verstappen pounced on an aggressive T1 move from Lando Norris that cost the pole- Lo riporta msn.com