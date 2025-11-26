Vittorie terrorismo e scandali | Juventus - Il decennio d' oro è il film documentario sui successi dell' epoca di Zoff e Platini

Marco Tardelli, Michel Platini, Zbigniew Boniek, Dino Zoff. Sono tra le leggende più note della Juventus, la Vecchia Signora e sono tra i protagonisti del film "Juventus – Il Decennio D’Oro", il documentario diretto da Angelo Bozzolini che racconta un periodo magico per la squadra bianconera. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Vittorie a larga maggioranza per Stefani, Decaro, Fico. Dal voto arrivano indicazioni soprattutto per la Lega (finisce la stagione sovranista) e Elly Schlein (leadership traballante) - di Emanuele Boffi https://www.tempi.it/regionali-veneto-puglia-campania-tre-lezi - facebook.com Vai su Facebook

Vittorie, terrorismo e scandali: "Juventus - Il decennio d'oro" è il film documentario sui successi dell'epoca di Zoff e Platini - Sono tra le leggende più note della Juventus, la Vecchia Signora e sono tra i protagonisti del film "Juventus – Il Decennio D’Oro", il docum ... Come scrive torinotoday.it

Juventus - Il Decennio d'Oro - Juventus Il Decennio d'Oro, scheda del film di Angelo Bozzolini, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e in Streaming Online. Scrive comingsoon.it

Il decennio d'oro, quando la Juventus diventò leggenda - Una storia di calcio e di successi sportivi, ma anche di uomini straordinari, in un'Italia segnata da tensioni sociali fra terrorismo e scandali. Come scrive msn.com