Vittima di bullismo a sette anni Botte e umiliazioni alle elementari | Scuola assente ora ci risarcisca

Accerchiato. Sbeffeggiato. Ingiuriato. Minacciato. Picchiato. Una brutta storia di bullismo, ma questa volta la vittima è uno scolaro di sette anni di seconda elementare e gli aggressori un gruppo di compagni e (attenzione) compagne suoi coetanei. La scena una scuola di Milano. I genitori di Paolo (nome di fantasia) lo hanno iscritto in un altro istituto. Si sono rivolti a un penalista, l’avvocato Fabio Ria. Il legale ha chiesto alla scuola un risarcimento per i danni fisici e psicologici subiti dal piccolo, che ha da poco intrapreso un percorso di psicoterapia per ristabilire l’equilibrio clinico e psicofisico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

