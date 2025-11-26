Vitalizio ai superstiti delle vittime di mafia | il Viminale condannato al risarcimento

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il verdetto del Cga Sicilia. Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia ha stabilito che il ministero dell’Interno dovrà risarcire con oltre 300 mila euro due familiari di una vittima innocente di mafia. La cifra corrisponde agli arretrati dell’ assegno vitalizio mensile di 1.033 euro spettante a ciascuna beneficiaria dal 2016. La decisione, firmata dall’estensore Sebastiano Di Betta e dal presidente Roberto Giovagnoli, ribalta la precedente sentenza del Tar di Palermo e accoglie l’appello presentato da due congiunti di Michele Amico, tabaccaio ucciso a Caltanissetta il 23 ottobre 2003 dopo essersi opposto alle estorsioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Vitalizio ai superstiti delle vittime di mafia: il Viminale condannato al risarcimento

Contenuti che potrebbero interessarti

A superstiti vittima mafia spetta vitalizio, condannato Viminale - Il ministero dell'Interno dovrà risarcire con oltre 300mila euro due familiari di una vittima innocente di mafia, somma calcolata a copertura dell'assegno vitalizio mensile pari 1. Riporta msn.com

Mafia: a Cuffaro vitalizio di 6mila euro - Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana in carcere per scontare una condanna a 7 anni per favoreggiamento alla mafia, da tre anni riceve dall'Assemblea ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Mafia, Rando: depositato ddl per tutela vittime e familiari - “Ho depositato, insieme alle colleghe e colleghi del Pd, un ddl per colmare una grave lacuna normativa e per garantire piena giustizia alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari. Da partitodemocratico.it