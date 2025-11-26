Visita guidata alla Cappella degli Scrovegni di Giotto

Immersa nel cuore di Padova, la Cappella degli Scrovegni è un autentico gioiello del Trecento, un capolavoro che ha segnato la storia dell'arte italiana. Costruita tra il 1303 e il 1305 per volere di Enrico Scrovegni, un banchiere benestante, la cappella non è solo un luogo di culto, ma un vero e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Visita guidata alla Cappella degli Scrovegni di Giotto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Visita guidata presso Castello Svevo Mesagne mostra di pittura su “Gli anni delll’impressionismo” classi 5CSU 5DL - facebook.com Vai su Facebook

Visite animate nella Cappella degli Scrovegni: il teatro nella culla della cultura padovana per conoscere Giotto. E per gli studenti biglietto a 2 euro - Conoscere Giotto immergendosi in uno dei luoghi più rappresentativi della sua arte, la Cappella degli Scrovegni. Scrive ilgazzettino.it

Cappella degli Scrovegni, l'arte di Giotto - La cappella degli Scrovegni a Padova, in Veneto, porta in dono la bravura artistica e la modernità di Giotto. Riporta ilgiornale.it

Visite animate nella Cappella degli Scrovegni: il teatro nella culla della cultura padovana per conoscere Giotto. E per gli studenti biglietto a 2 euro - «Siamo entusiasti di questa iniziativa, con la quale proponiamo ai nostri studenti pillole di arte, storia e cultura in modo innovativo e stimolante, a misura di generazione Z - Si legge su ilgazzettino.it