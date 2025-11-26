Visita guidata a Salizzole con Viviamo La Bassa
Domenica 30 novembre 2025, ultimo appuntamento 2025 con “Viviamo La Bassa”, le visite culturali sul territorio organizzate dall'Associazione Culturale La Pianura. «Ci incontreremo a Bionde di Salizzole con una visita guidata sul territorio per poi proseguire per Salizzole per scoprire luoghi di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
