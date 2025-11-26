Virtus Bologna tutto pronto per la Belinight dell’Immacolata
Bologna, 26 novembre 2025 - Sarà una serata celebrativa, un tributo a quel che è stato un grande campione. In occasione della sfida di campionato con lunedì 8 dicembre con Tortona, palla a due alle 18.30, la Virtus Olidata renderà omaggio alla straordinaria carriera di Marco Belinelli con una serata speciale, la “Belinight”. Terminato la carriera da giocatore Beli è da quest’anno nuovo Brand Ambassador e Basketball Advisor Virtus. La rinascita di Polonara e la prima passeggiata: “Carrozzina bye bye” Belinelli: una carriera divisa tra Bologna e l’Nba. La Virtus ha deciso di celebrare il giocatore che ha significato molto per la pallacanestro italiana e che nella sua carriera divisa tra Bologna e l’Nba ha simboleggiato per la sua città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Virtus Bologna - facebook.com Vai su Facebook
La Virtus Bologna lotta ma perde in casa dei Campioni d'Europa in carica: vince il Fenerbahce per 66-64 #Basket #EuroLeague #Virtus Vai su X
Virtus Bologna, tutto pronto per il Belinight dell’Immacolata - In occasione della sfida con Tortona il giorno dedicato al Brand Ambassador e Basketball Advisor bianconero Marco Belinelli. Come scrive sport.quotidiano.net
Jasikevicius: «Virtus Bologna, tutto passa dalle mani di Vildoza, Edwards e Morgan» - In casa Fenerbahce tutto pronto per la partita di stasera contro la Virtus Bologna. Scrive pianetabasket.com
Virtus Bologna, senza Smailagic tutto su Diouf e Diarra con il Maccabi (e non solo) - La Virtus Bologna scenderà in campo tra zone rosse e polemiche questa sera al PalaDozza per affrontare il Maccabi Tel Aviv. Si legge su pianetabasket.com