Virtus Bologna tutto pronto per la Belinight dell’Immacolata

Bologna, 26 novembre 2025 - Sarà una serata celebrativa, un tributo a quel che è stato un grande campione. In occasione della sfida di campionato con lunedì 8 dicembre con Tortona, palla a due alle 18.30, la Virtus Olidata renderà omaggio alla straordinaria carriera di Marco Belinelli con una serata speciale, la “Belinight”. Terminato la carriera da giocatore Beli è da quest’anno nuovo Brand Ambassador e Basketball Advisor Virtus. La rinascita di Polonara e la prima passeggiata: “Carrozzina bye bye” Belinelli: una carriera divisa tra Bologna e l’Nba. La Virtus ha deciso di celebrare il giocatore che ha significato molto per la pallacanestro italiana e che nella sua carriera divisa tra Bologna e l’Nba ha simboleggiato per la sua città. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

