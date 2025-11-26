Virginia Greco il giorno dell' addio alla stella più bella che brilla nel cielo

Trentotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello di oggi, mercoledì 26 novembre, sarà il giorno del dolore, forse uno dei più bui dell’anno, per la comunità di Ledro e, addirittura, per tutto l’Alto Garda. Nel pomeriggio, alle 14:30, infatti, si svolgeranno i funerali di Virginia Greco, morta ad appena 16 anni, strappata alla vita cui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Virginia Greco Giorno Addio