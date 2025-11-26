Virginia Greco il giorno dell' addio alla stella più bella che brilla nel cielo
Quello di oggi, mercoledì 26 novembre, sarà il giorno del dolore, forse uno dei più bui dell’anno, per la comunità di Ledro e, addirittura, per tutto l’Alto Garda. Nel pomeriggio, alle 14:30, infatti, si svolgeranno i funerali di Virginia Greco, morta ad appena 16 anni, strappata alla vita cui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un'intera comunità piange la scomparsa della giovanissima Virginia Greco che si è spenta a soli 16 anni Leggi l’articolo tinyurl.com/37bwyez7 - facebook.com Vai su Facebook
Virginia Greco è morta a 16 anni, il lutto di Ledro: «Sei la stella più bella che brilla nel cielo» Vai su X