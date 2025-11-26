Violenze contro donne e minori In procura 6 denunce al giorno

Sono 2.380 le denunce di violenza e abusi su donne e minori presentate alla procura di Firenze in un anno. Un numero che fa rumore, che restituisce da solo l’urgenza del fenomeno nel territorio fiorentino. A diffonderlo è stato il sostituto procuratore di Firenze, Ornella Galeotti, intervenuta ieri alla tavola rotonda "La donna al centro. Questo non è amore", organizzata dalla questura al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ad aprire i lavori il questore di Firenze Fausto Lamparelli, in una mattinata di confronto promossa nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenze contro donne e minori. In procura 6 denunce al giorno

